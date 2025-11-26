Educação, inclusão e transformação na vida de catadores e catadoras de cooperativas de reciclagem de São Paulo.

O Programa Socioeducacional Ser Mais, Ser Juntos, idealizado e coordenado pela FEPACOORE – Federação Paulista de Cooperativas de Reciclagem, consolida-se como uma das mais relevantes iniciativas educacionais para catadores e catadoras do País. O projeto é realizado em parceria com SESI/SENAI, EcoCultural, Conatrec, Redes de Cooperativas Parceiras e Sistema Ocesp, e conta com o patrocínio de Tetra Pak, Coca-Cola FEMSA, Papirus, Fuplastic e Mãos Pro Futuro.

Criado para atender ao desejo dos(as) cooperados(as) de concluírem formalmente sua escolarização — meta manifestada por 70% dos catadores(as) em pesquisa da Fepacoore em 2023 —, o programa oferece 80 vagas gratuitas na EJA (Ensino Fundamental II e Ensino Médio), com metodologia reconhecida pelo MEC e certificação SESI/SENAI. A iniciativa contempla acompanhamento pedagógico, apoio assistencial, acesso digital, transporte, alimentação, tutoria individual e atividades motivacionais, garantindo que os estudantes tenham todas as condições necessárias para concluir seus estudos.

Segundo Jair do Amaral, diretor-presidente da Fepacoore e coordenador do programa:

“O Ser Mais, Ser Juntos devolve aos cooperados e cooperadas o direito de sonhar. A conclusão formal dos estudos representa não apenas mais oportunidades no mercado de trabalho e na própria cooperativa do qual são sócios, mas também autoestima, cidadania, autonomia e qualidade de vida para famílias que atuam na base da cadeia de reciclagem. Trata-se de uma transformação real, profunda e duradoura.”

Impacto social e fortalecimento das cooperativas

O programa atende cooperados(as) catadores(as) que enfrentam desafios socioeconômicos significativos e, muitas vezes, interromperam seus estudos devido à necessidade de trabalhar desde cedo. A iniciativa promove:

• Inclusão educacional e digital

• Acompanhamento psicológico e motivacional

• Fortalecimento do quadro social das cooperativas

• Ampliação de oportunidades de renda e empregabilidade

• Promoção dos princípios do cooperativismo — especialmente o 5º princípio: Educação, Formação e Informação

Além disso, contribui diretamente para diversos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) da ONU e fortalece pautas de ESG das instituições apoiadoras.

Reconhecimento nacional

O programa Ser Mais, Ser Juntos foi selecionado como finalista da 1ª Edição do Prêmio BRB de Impacto Social, que acontecerá no dia 05 de dezembro, no Centro Empresarial CNC, em Brasília — reconhecimento que reforça a relevância e a seriedade da iniciativa.

Rede de cooperativas atendidas

Entre as cooperativas participantes estão: Cooperativa 28, Caminho Certo, Casa do Catador, Cooperativa Central Tietê, Coopermiti, Cooperativa de Reciclagem Crescer, União de Itaquera, Vira Lata, além de beneficiários vinculados a cooperativas de redes parceiras como Conatrec e Rede Sul.

Transformar vidas pela educação

Com previsão de 14 meses de duração, o programa estima 70% de conclusão — índice acima da média nacional para projetos de EJA. A cerimônia de formatura celebrará a conquista dos estudantes e reafirmará o compromisso coletivo com dignidade, inclusão e desenvolvimento para quem está na linha de frente da economia circular.