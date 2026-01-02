Fim da 1ª semana do ano terá frente fria, temporais e queda gradual da temperatura em São Paulo

Após dias de calor intenso e recordes históricos, a chegada de uma frente fria deve enfraquecer o bloqueio atmosférico e aumentar o risco de chuvas fortes, com raios e rajadas de vento em diversas regiões do estado.

A primeira semana de 2026 termina com mudança significativa no tempo em São Paulo. Depois de um período marcado por calor intenso e temperaturas recordes, especialmente na capital e na Região Metropolitana, a previsão indica a chegada de uma frente fria pela costa paulista. O fenômeno deve quebrar o bloqueio atmosférico que sustentava a onda de calor e trazer instabilidade para grande parte do estado.

Com isso, o cenário passa a ser de chuvas mais frequentes, risco de temporais e redução gradual das temperaturas, principalmente nas regiões leste e litorânea.

Frente fria enfraquece onda de calor em São Paulo

A atuação da frente fria nos primeiros dias de janeiro favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta a instabilidade atmosférica. A combinação entre o ar mais frio e a umidade elevada cria condições para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes.

Além do alívio no calor, o fenômeno eleva o risco de transtornos urbanos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

Chuvas intensas e acumulados elevados no estado

A previsão indica volumes elevados de chuva entre os dias 1º e 4 de janeiro em diversas regiões paulistas. As áreas com maior preocupação incluem:

Vale do Ribeira, Baixada Santista e Litoral Norte

Regiões de Sorocaba e Campinas

Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba

Região Metropolitana de São Paulo

Outras áreas do interior devem registrar acumulados moderados, como Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba.

Hoje, (2) terá temporais e risco de transtornos

A sexta-feira marca a atuação mais direta da frente fria na costa paulista. O dia deve ser de céu encoberto e chuva a qualquer hora, especialmente no litoral e na faixa leste do estado. As precipitações podem ocorrer de forma intensa em curtos períodos, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.

Na capital, o tempo segue abafado, com sol entre nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, que podem se estender pela noite.

Sábado (3) segue instável na capital e região metropolitana

No sábado, a instabilidade persiste em São Paulo. A previsão aponta sol entre nuvens, sensação de abafamento e temperaturas semelhantes às do dia anterior, com mínimas em torno de 21°C e máximas próximas de 29°C.

Com a frente fria mais próxima, as chuvas tendem a ser mais abrangentes e intensas, principalmente entre a tarde e a noite. Há risco de alagamentos, inundações pontuais e quedas de árvores em diferentes bairros da capital.

Governo mobiliza gabinete de crise

Diante do cenário de chuvas intensas, o governo estadual mobilizou um gabinete de crise para coordenar ações preventivas e de resposta rápida junto aos municípios. Órgãos responsáveis por emergências atuam de forma integrada para reduzir o tempo de atendimento às ocorrências e minimizar impactos à população.

Orientações importantes para a população

Durante episódios de chuva forte, motoristas devem evitar áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas e manter distância segura entre os veículos. Em caso de baixa visibilidade, a recomendação é parar em local seguro.

No litoral, a orientação é não permanecer na faixa de areia durante temporais, evitar entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo em locais protegidos. Em situações com raios, é fundamental sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.

Em chácaras, sítios e áreas de lazer, a recomendação é suspender atividades ao ar livre ao primeiro sinal de mudança no tempo, sair de piscinas, evitar proximidade com árvores, postes e estruturas metálicas e procurar abrigo seguro.

A população deve acompanhar os alertas meteorológicos e manter atenção redobrada nos próximos dias, já que a combinação entre calor residual e frente fria aumenta o potencial para temporais em todo o estado.