Fim da 1ª semana do ano terá frente fria, temporais e queda gradual da temperatura em São Paulo

Após dias de calor intenso e recordes históricos, a chegada de uma frente fria deve enfraquecer o bloqueio atmosférico e aumentar o risco de chuvas fortes, com raios e rajadas de vento em diversas regiões do estado.
A primeira semana de 2026 termina com mudança significativa no tempo em São Paulo. Depois de um período marcado por calor intenso e temperaturas recordes, especialmente na capital e na Região Metropolitana, a previsão indica a chegada de uma frente fria pela costa paulista. O fenômeno deve quebrar o bloqueio atmosférico que sustentava a onda de calor e trazer instabilidade para grande parte do estado.
Com isso, o cenário passa a ser de chuvas mais frequentes, risco de temporais e redução gradual das temperaturas, principalmente nas regiões leste e litorânea.
Frente fria enfraquece onda de calor em São Paulo
A atuação da frente fria nos primeiros dias de janeiro favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta a instabilidade atmosférica. A combinação entre o ar mais frio e a umidade elevada cria condições para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes.
Além do alívio no calor, o fenômeno eleva o risco de transtornos urbanos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções pontuais no fornecimento de energia.
Chuvas intensas e acumulados elevados no estado
A previsão indica volumes elevados de chuva entre os dias 1º e 4 de janeiro em diversas regiões paulistas. As áreas com maior preocupação incluem:
- Vale do Ribeira, Baixada Santista e Litoral Norte
- Regiões de Sorocaba e Campinas
- Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba
- Região Metropolitana de São Paulo
Outras áreas do interior devem registrar acumulados moderados, como Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba.
Hoje, (2) terá temporais e risco de transtornos
A sexta-feira marca a atuação mais direta da frente fria na costa paulista. O dia deve ser de céu encoberto e chuva a qualquer hora, especialmente no litoral e na faixa leste do estado. As precipitações podem ocorrer de forma intensa em curtos períodos, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.
Na capital, o tempo segue abafado, com sol entre nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, que podem se estender pela noite.
Sábado (3) segue instável na capital e região metropolitana
No sábado, a instabilidade persiste em São Paulo. A previsão aponta sol entre nuvens, sensação de abafamento e temperaturas semelhantes às do dia anterior, com mínimas em torno de 21°C e máximas próximas de 29°C.
Com a frente fria mais próxima, as chuvas tendem a ser mais abrangentes e intensas, principalmente entre a tarde e a noite. Há risco de alagamentos, inundações pontuais e quedas de árvores em diferentes bairros da capital.
Governo mobiliza gabinete de crise
Diante do cenário de chuvas intensas, o governo estadual mobilizou um gabinete de crise para coordenar ações preventivas e de resposta rápida junto aos municípios. Órgãos responsáveis por emergências atuam de forma integrada para reduzir o tempo de atendimento às ocorrências e minimizar impactos à população.
Orientações importantes para a população
Durante episódios de chuva forte, motoristas devem evitar áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas e manter distância segura entre os veículos. Em caso de baixa visibilidade, a recomendação é parar em local seguro.
No litoral, a orientação é não permanecer na faixa de areia durante temporais, evitar entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo em locais protegidos. Em situações com raios, é fundamental sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.
Em chácaras, sítios e áreas de lazer, a recomendação é suspender atividades ao ar livre ao primeiro sinal de mudança no tempo, sair de piscinas, evitar proximidade com árvores, postes e estruturas metálicas e procurar abrigo seguro.
A população deve acompanhar os alertas meteorológicos e manter atenção redobrada nos próximos dias, já que a combinação entre calor residual e frente fria aumenta o potencial para temporais em todo o estado.