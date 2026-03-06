Prefeitura inicia entrega de kits escolares para estudantes e professores da rede municipal

A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Santa Isabel, iniciou a entrega de kits escolares para estudantes da rede municipal de ensino. Ao todo, estão sendo distribuídos 4.600 kits destinados aos alunos do Maternal II ao 5º ano do Ensino Fundamental, além dos estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os kits do Ensino Fundamental incluem materiais como apontador duplo, canetas esferográficas azul, preta e vermelha, estojo, caneta hidrográfica, borracha, lápis HB, tinta guache (6 cores), caderno de cartografia, caderno espiral, giz de cera, pincel redondo, cola branca, lápis de cor, tesoura, régua e mochila.

Já os kits destinados à Educação Infantil contam com apontador, lápis, massa de modelar, tesoura, tinta guache (6 cores), brochurão, caderno de cartografia, régua, bloco criativo, borracha, caneta hidrográfica, pincel, giz de cera, lápis de cor, mochila e estojo.

Os materiais serão utilizados nas atividades diárias em sala de aula, projetos pedagógicos e tarefas escolares, contribuindo para que os alunos tenham os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Além disso, também estão sendo entregues 350 kits para professores da rede municipal, contendo itens como bolsa, papel sulfite, tesoura, grampeador, grampos, estilete, canetas, régua, bloco de anotações, estojo, marca-texto, cola e borracha. O objetivo é apoiar o trabalho pedagógico em sala de aula e contribuir para o melhor aproveitamento das atividades desenvolvidas com os estudantes.

A iniciativa busca fortalecer as condições de aprendizagem e promover equidade no acesso aos materiais escolares, beneficiando alunos e profissionais da educação da rede municipal.