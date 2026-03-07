De olho no G-4, Mogi Vôlei encerra primeira fase contra o Praia Grande e convoca torcida

O clima é de decisão no Ginásio da Universidade Braz Cubas. Neste sábado (07), às 19h, o Mogi Vôlei faz sua última apresentação em casa pela primeira fase da Superliga B Masculina, recebendo a equipe do EC Praia Grande. O confronto vale muito mais do que a festa da torcida: é a chance de ouro para a equipe mogiana melhorar sua posição nos playoffs e coroar a reta final desta etapa classificatória.

O Mogi Vôlei chega para a rodada final embalado e ocupando a 5ª colocação geral, com 19 pontos conquistados. A equipe está a apenas um ponto de distância do Fluminense, atual 4º colocado (20 pontos). Uma vitória em casa, somada a um tropeço do time carioca, pode colocar o Mogi definitivamente no cobiçado G-4, garantindo vantagem para os cruzamentos da próxima fase.

Para o técnico Willian Santa Maria, o nível de concentração precisa estar no máximo do primeiro ao último saque:

“É o jogo que fecha a nossa primeira fase e queremos entregar essa vitória para a nossa torcida, que foi nosso sétimo jogador até aqui. Sabemos da nossa responsabilidade na tabela, estamos colados no G-4 e não podemos desperdiçar pontos em casa. O Praia Grande é um time guerreiro, que vem para o tudo ou nada, então teremos que impor nosso ritmo, com um saque agressivo e muita inteligência na virada de bola. Espero o ginásio pulsando com a gente”, projeta o treinador mogiano.

A noite de sábado também será de vitória fora das quatro linhas. O Mogi Vôlei reforça seu compromisso com a cidade e realiza a campanha do “Ingresso Solidário”. A entrada para o espetáculo será 1 litro de leite (caixinha).

Todo o montante arrecadado será entregue diretamente ao Fundo Social de Mogi das Cruzes, instituição que fará o repasse para famílias e entidades em situação de vulnerabilidade no município.

SERVIÇO DO JOGO:

Partida: Mogi Vôlei x EC Praia Grande

Competição: Superliga B Masculina (Última rodada da 1ª Fase)

Data: Sábado, 7 de março de 2026

Horário: 19h00

Local: Ginásio da Universidade Braz Cubas (Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 1233 – Mogi das Cruzes)

Entrada Solidária: 1 litro de leite (arrecadação destinada ao Fundo Social de Mogi das Cruzes)

Fotos: Nicole GS